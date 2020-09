La nueva presentadora de “Estás en todas”, Natalie Vértiz, fue sorprendida por su esposo, Yaco Eskenazi, por su cumpleaños, que celebrará el próximo 29 de setiembre.

Jamie Mandros, mejor conocido como “Choca”, inició el momento preguntándole a Vértiz cuándo era su cumpleaños, pues como es “nueva” no se acordaba la fecha. Luego la invitó a cerrar los ojos para recibir una sorpresa.

En ese momento, Eskenazi entró en escena con una torta y le dio un beso en la mejilla a Vértiz. Cuando ella abrió los ojos gritó de emoción y luego bailó con él. “Amor, he venido con mi colet para que lo hagas porque no me salía”, bromeó Eskenazi. A lo que Vértiz señaló que estaba “guapísimo” por la camisa y peinado que llevaba.

La modelo empezó a cuestionar cómo su esposo llegó al programa, pues Vértiz contó que Eskenazi siempre le escribe sobre el programa, pero ahora entiende que ha estado conduciendo hacia el canal para la sorpresa y por eso no recibía algún mensaje.

Del mismo modo, la producción realizó un video con emotivos saludos de Rafael Cardozo, Angie Arizaga, Ignacio Baladán, Jazmín Pinedo, Karina Borrego y Mávila Huertas.

“No me esperaba para nada esta nota, es realmente hermoso ver a las personas que quiero mandar ese mensaje”, señaló Vértiz. Finalmente, afirmó que iba a pasar su día en casa y con su familia.

