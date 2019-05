Natalie Vértiz habla por primera vez sobre la separación de su hermana y Gino Pesaressi (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Natalie Vértiz habló por primera vez sobre la separación de su hermana Mariana Vértiz con Gino Pesaressi y defendió que su hermana no haya comunicado el fin de su relación.

"Es un tema que en realidad no tocamos mucho porque, como comprenderán, ella no es una figura pública. Entonces, creo que no había ese momento como que de comunicados, yo creo que si hubieran sido los dos figuras públicas, de repente hubiera habido un comunicado que indique que ellos ya no están juntos". sostuvo la modelo.

Asimismo, la esposa de Yaco Eskenazi aseguró que mantiene una buena relación con el exchico reality y que su sobrina se encuentra muy bien pese a la separación.

"Por el bien de todos decidimos no decir nada. Ella está súper tranquila, es un tema privado, por mi hermana todo, estamos súper bien, yo me llevo increíble con Gino, con Mariana, la bebé está feliz", comentó Natalie Vértiz.