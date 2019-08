Síguenos en Facebook

Natalie Vértiz busca darle un giro a los estereotipos con los que cargan las modelos. “Algunas personas me dicen: ‘Pensé que eras creída’, pero su opinión cambia cuando me conocen”, detalla. Por ello, antes que buscar una “figura bonita”, quiere conocer a las participantes en el “Model of the year”, certamen que lidera.

“No estamos buscando una cara linda, sino un modelo a seguir. La belleza es indefinible”, comenta la conductora, sobre el esfuerzo que realizará por guiar a las jóvenes entre 14 y 24 que postularán a al tercera edición del concurso. “No tenemos un modelo de belleza para este concurso”, asevera.

IMAGEN

Caminar en tacos, mirada firme, figura definida, porte, altura o talla. Todas características impuestas para quien quiera acercarse a la esfera del modelaje. Para Natalie, el orden es distinto: “Una modelo no tiene peso o talla. Incluso, no tiene género. Cada persona tiene una forma muy única (de presentarse)”.

La también conductora busca disciplina y valores, antes que saber caminar y maquillarse.Se enfoca en la naturalidad, pero sobre todo en la determinación por lograr objetivos.

“Puedes iniciar una carrera, como cualquiera en la vida, y de repente no sabes a dónde quieres ir. La carrera se te puede acabar en un segundo. Siempre me he considero una chica puntual. Son cosas básicas, que parecen simples, pero te definen como persona”, comenta.

CAMBIO

“Existe una mayor inclusión a través de los años, por ejemplo, está la Miss España (Ángela Ponce)”, señala Vértiz, sobre la situación que ella vivió en el 2011, cuando fue coronada como Miss Perú Universo.

La aceptación es un punto de quiebre, que genera mayor libertad en un mundo como el del modelaje, que va avanzando con la sociedad. “Me encanta que exista esta aceptación para todas las personas que quieren lograrse. Un sueño va más allá del género”, sentencia.