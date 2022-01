Luego que una web de entretenimiento liberara imágenes que muestran a Rodrigo ‘Gato’ Cuba disfrutando de un día de playa junto a Ale Venturo, muchos han salido a especular que estarían en una relación. Una de las personas que se animó a hablar fue Natalie Vértiz, mejo amiga de la empresaria vinculada al futbolista.

En una reciente entrevista para América Espectáculos, la conductora de “Estás en todas” no quiso entrar en detalles, pero reveló que su mejor amiga sí estaría empezando a salir con el futbolista del club Sport Boys.

“Pocas veces me he puesto así, nerviosa, para comentar una nota. Yo creo que ya es un tema que todo el mundo se está enterando poco a poco que mi amiga está saliendo con el ‘Gato’, no sé”, manifestó Natalie Vértiz.

“No puedo decir muchas cosas al respecto. Creo que es bien pronto para comentar sobre que va a pasar o en que situación están. Lo que sí sé y puedo hablar es que es mi amiga desde los seis años, es una chica linda, trabajadora, mamá de mi ahijada y los veo felices, espero puedan seguir así”, agregó.

Por otro lado, Natalie Vértiz también aclaró que ella no presentó a su amiga con Rodrigo Cuba, pero respalda su relación porque el futbolista parece “un chico bueno, deportista y sano”.

“Me he ido enterando poco a poco, uno se entera de todo en Instagram, los likes, comentarios. Yo no los he presentado, pero parece que ellos han ido hablando y me alegro. El ‘Gato’ se ve un chico bueno, deportista, sano, ¿Quién no quiere alguien así para su amiga?”, señaló.

