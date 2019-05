Nataniel Sánchez: “No me he lanzado como cantante”

Síguenos en Facebook

La actriz Nataniel Sánchez conversó en exclusiva con Correo luego del lanzamiento del tema “Tú y yo”, que interpreta junto al cantante peruano Daniel de Guevara. La artista, que actualmente radica en España, aclaró que por el momento no se está lanzando como cantante, pero era algo que quería hacer desde hace tiempo. “Quisiera especificar que no me estoy lanzando como cantante.

Ser cantante para mí abarca una responsabilidad mucho mayor. El hecho de lanzarme como cantante me generaría un compromiso con el público, como presentar una segunda, tercera canción y así sucesivamente. Daniel la compuso y me invitó a ser parte. Pero sí, es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo”, comentó Nataniel.

Enfocada

Asimismo, la recordada Fernanda de las Casas de Al fondo hay sitio indicó que a pesar de que le gustó la experiencia y tiene afinidad con la música desde muy pequeña, no sabe si en algún momento podría incursionar en el terreno musical, ya que se encuentra enfocada en sus estudios en Barcelona.“La experiencia fue súper linda, pero no sé qué vaya a pasar conmigo después de esto. Desde pequeña tengo relación con la música. Yo cantaba en mis shows infantiles, pero esto de ser cantante abarca un proyecto mucho más grande. Ahorita estoy enfocada en mis estudios. No sé si me llegue a lanzar”, sostuvo.