Entre pañales y biberones, Natti Natasha, una de las intérpretes más influyentes de la música latina en el mundo, considera que el lanzamiento de su álbum “Nattividad” no solo significa un paso más en su exitosa carrera, también es especial porque la producción corrió paralela a su debut como mamá, una experiencia que califica de “maravillosa”. “Sentí como si dos mundos estuvieran a la misma vez en mi vida, algo hermoso, diferente, pero bastante estresante porque son muchas cosas que debes manejar a la vez. Siempre será estimulante trabajar en lo que es un álbum, pero esta vez todo fue más intenso al saber que estaba embarazada, fueron dos cosas completamente diferentes y una de ellas, nueva para mí”, dice en exclusiva la artista a Correo.

¿Pensaste en algún momento cuál de los dos mundos ahora pesaba más en tu vida?

Sentí que de pronto tenía dos amores, dos bebés, y que desde el cielo me enviaban la forma de manejar todo esto. El convertirme en madre hizo que despertaran unos poderes que tenía dentro de mí y que no sabía que existían. Mi carrera y mi niña han conseguido un balance increíble en mi vida, algo definitivamente mágico.

¿La música es tu equilibrio?

Siempre me ha ayudado a manejar absolutamente todo, cuando tengo momentos estresantes me lleva a todo lugar. Yo nunca he dejado de trabajar, siempre que termino un proyecto ya tengo al otro terminado y eso, por ejemplo, me ayudó a tener actividad en la pandemia. Aprendí que la gente, al igual que yo, necesitaba de música alegre porque siento que eso era lo que nos sacaba del encasillamiento y de la tristeza.

¿Y qué fue lo que más te afectó en estos tiempos difíciles?

Debido a que hubo un paro en la música yo no sabía si iba a poder concretar el proyecto que estaba haciendo y a esto se sumó que durante la pandemia me dijeron que no podía tener hijos, pero luego me entero que estaba embarazada y me quedé en shock. Mi proyecto y la bebé vinieron en un momento de muchos sucesos a la vez y siento que eso me dio la energía y estabilidad mental para reinventarme.

No te quedó otra que seguir adelante...

Y me atreví a hacer las colaboraciones que siempre quise, con las Nenas, con Becky G nuevamente y Maluma. Todo ese proceso dulce y estresante a la vez, salió mucho más positivo de lo que yo pensaba

Todo lo que ibas pasando lo compartiste con tus seguidores.

Siempre lo he hecho y además por ser mamá nunca voy a dejar de ser Natti Natasha y estoy convencida que la gente me va a aceptar hacer ambas cosas a la vez porque eso me hace feliz. Para mí, la manera de ser feliz es hacer las cosas que amo, la música, tener mi familia y ser madre esa es mi dicha y no dejará de serlo.

¿Ahora que se reinicia la actividad musical llevarás a la pequeña Vida Isabelle a tus giras?

Tengo a mi mamá cerca, pero yo cuido a mi niña todos los días, sin embargo, cuando tengo que hacer algo, allí está mi madre o alguien cercano de mi familia, hay un grupo de mujeres que son las únicas que permito que estén a mi alrededor. Pero definitivamente ya estoy pensando en el regreso a los conciertos y vengo preparando mentalmente a mi madre para que viaje conmigo y con la bebé.

La mujer en el género urbano está a la par que los varones. Tú fuiste una de las pioneras.

Y no ha sido fácil, pero ahora mismo siento que no hay una diferencia de género, trabajamos en la industria igual como lo hacen los hombres. En mi equipo de trabajo, todos los varones respetan a la mujer y así debe de ser. Para seguir creciendo en la música nos debemos seguir apoyando unas a otras, en eso no hay discusión.

NATTI NATASHA

Cantante. El 18 de febrero de este año y en plena ceremonia del Premio lo Nuestro, la artista anunció su embarazo, fruto de su relación con Raphy Pina, dueño y productor del sello Pina Records donde graba la cantante.