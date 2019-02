Nicola Porcella demandará Magaly Medina y André Castañeda tras quedarse sin trabajo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El suspendido competidor de 'Esto Es Guerra', Nicola Porcella, reveló en 'El Valor de la Verdad' que, a través de su abogado Humberto Abanto, demandará a la conductora de televisión Magaly Medina y a la expareja de Poly Ávila, André Castañeda.

Además, reveló que se quedó sin trabajo tras involucrarlo en la acusación que realizó Ávila, quien dijo haber sido drogada en una fiesta donde estuvo presente el chico 'reality'.

"Para que se termine de desmentir esto, es que estoy demandando a todos los que sindicaron que yo tenía algo que ver con drogas en esa fiesta. Porque acá muchos dice que no se dijo mi nombre, pero si no se dijo mi nombre, yo no estaría sentado acá, no estaría sin trabajo, no estaría tratando de solucionar y diciendo la verdad de las cosas. (...) Yo estoy demandando a Magaly, a André Castañeda y al canal", dijo Porcella.

Asimismo, pidió al público que confíe en él, que llegará "hasta el final" y hará pagar a todas las personas que hablaron mal de él.

"A la gente que me ve es decirles que confíen en mí. Que no simplemente es este polígrafo, es que voy a llegar hasta el final y voy a hacer que paguen por lo que han hecho", expresó Nicola Porcella.