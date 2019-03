Nicola Porcella envía saludo por el Día de la Mujer: "Siempre seré defensor, protector y admirador de la mujer"

Síguenos en Facebook

Nicola Porcella utilizó las redes sociales para enviar un saludo por el Día de la Mujer, tras haber sido involucrado en las denuncias que hicieron Poly Ávila y Claudia Meza asegurando que fueron drogadas en una fiesta de Asia en la que también se encontraba el chico reality.

"Hoy quiero saludar a las mujeres del Perú y del mundo por el Día Internacional de la Mujer. Siempre seré defensor, protector y admirador de la mujer, no sólo por lo que de por sí me inspiran, sino por lo que aprendí del mejor ejemplo de fortaleza y entereza que he tenido en mi vida que es mi madre", escribió el ex 'guerrero' al inicio de su extenso mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, Nicola Porcella compartió una fotografía en la que aparece su hijo junto a su madre, a quien el modelo no dudó en halagar por su gran fortaleza.

"Mi saludo y respeto a la mujer trabajadora que sostiene su hogar, a las jóvenes llenas de vida que sueñan y viven creyendo y confiando en un mundo mejor, a las niñas o adolescentes que siguen su propio proceso de crecimiento y de maduración que nadie tiene el derecho a interrumpir. A todas las mujeres que día a día enfrentan al mundo con la esperanza de ser escuchadas", agregó Porcella.

El exintegrante de Esto es Guerra también saludó a la madre de su hijo y finalizó su mensaje con la siguiente frase: "Feliz Día Internacional De La Mujer con sincero respeto y admiración".