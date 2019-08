Nicola Porcella sobre nuevo video en el que encara a Angie Arizaga: "Le estoy hablando fuerte"

Síguenos en Facebook

Nicola Porcella rompió su silencio sobre las imágenes donde se le ve agrediendo verbalmente a Angie Arizaga en el programa radial del maquillador Carlos Cacho.

"Cuando yo me encuentro con ella (Angie) en la discoteca, en ningún momento hemos peleado. Simplemente van a salir unas imágenes en las que yo le estoy hablando fuerte pero es porque ella me contó algo de un chico con el que había salido que había hablado mal de mí. Yo no le increpaba a ella, le decía que lo llame", explicó el chico reality en el programa 'Yo Carlos'.

"Mi amigo me coge, no sabía que no estaba peleando con Angie. Él no sabia de qué era la discusión, no era una discusión por ella", agregó Nicola Porcella sobre las nuevas imágenes que mostró Magaly Medina.

El integrante de 'Esto es Guerra' también se pronunció sobre el video en el que aparecen ambos afuera de la discoteca y aseguró, al igual que la versión que dio la modelo, que sus palabras iban dirigidas a un grupo de amigos.

"Yo en ningún momento le hablo a Angie. Éramos un grupo de gente que estábamos afuera, gente súper conocida. (...) No tendría por qué defenderme porque yo no estoy con ella hace un año. Simplemente llamó a decir cómo han sido las cosas", manifestó el 'capitán' de los guerreros.