​¿Nicola Porcella le pidió a Poly Ávila que no diga que le pusieron "algo" en el trago? Revelan nuevo audio

La grave denuncia que hizo la modelo argentina Poly Ávila ha remecido el mundo de la farándula local: fue drogada en una fiesta en Asia en la que también se encontraba el chico reality Nicola Porcella.

Es así que el programa Magaly TV, la firme presentó una serie de audios entre Poly Ávila y Nicola Porcella, donde se le escucha decir a la excombatiente que había sido drogada: "Y me empecé a sentir mal porque sí, evidentemente alguien puso algo en el trago, que no sabemos quién fue y yo me empecé a sentir mal".

Tras esto, la voz de quien sería Nicola Porcella le pide que ya no mencione que alguien le puso "algo" en la mencionada bebida: "Pero ya no digas nada más de que puso algo en mi trago nada porque se va a abrir... lo que quieren es abrir una investigación en la Fiscalía y lo van a abrir, porque va a abrir de todas maneras esa investigación porque es público, ¿me entiendes?".