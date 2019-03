Nicola Porcella: así reaccionó al conocer que ‘La Chama’ estará en 'El valor de la verdad' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras conocerse que Alexandra 'La Chama' Méndez estará en la próxima edición de 'El valor de la verdad', Jazmín Pinedo se comunicó en vivo con Nicola Porcella para saber su opinión sobre la participación de la modelo venezolana.

"Nicola (Porcella) tengo que decirte que estás al aire en 'Mujeres al mando'. Lo que pasa es que te quiero contar algo, acabo de ver el avance de 'El Valor de la Verdad', ¿quieres saber quién se sienta mañana? 'La Chama' y sabes qué pregunta le han hecho: ¿Alexandra Méndez es verdad que estás enamorada de Nicola Porcella?", le dijo la popular 'Chinita'.

El exchico reality no pudo ocultar su asombro al conocer una de las preguntas que deberá contestar 'La Chama' y solo atinó a decir: "Yo no sé pues, eso tienen que preguntarle a ella. Cómo voy a saber yo si ella está enamorada o no de mí".

Al ser consultado sobre si había pasado una noche con Alexandra Méndez, Nicola Porcella respondió que "un caballero no tiene memoria".