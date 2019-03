Nicola Porcella tras rendir su manifestación: "Yo estoy tranquilo con mi conciencia" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Nicola Porcella se retiró cerca de la 1 de la tarde de las instalaciones de la Depincri en el distrito de Mala, luego de rendir su manifestación sobre el caso de la fiesta en Asia.

“He venido solo a declarar, yo no estoy denunciado de nada, yo no estoy acusado de nada. Yo he venido simplemente a dar mi versión. Lo vuelvo a decir porque hay gente mal intencionada y quiero dejar en claro que yo no estoy acusado de nada”, expresó el exintegrante de Esto es Guerra al ser abordado por las cámaras.

Tras haber brindado su declaración por casi tres horas, Nicola Porcella contó que presentó todas las pruebas y que confía en que la justicia se encargue de todo.

"Me arrepiento de haber confiado en gente que no debí confiar y uno va aprendiendo de esas cosas. Ya están todas las pruebas entregadas a la fiscalía (...) Yo no tengo que ocultar nada, yo estoy tranquilo con mi conciencia, estoy feliz y para mí esto acaba acá. Que la justicia siga con todo, la justicia se va a encargar de todo", sostuvo el modelo sobre las denuncias que realizaron Poly Ávila y la Miss Trujillo, Claudia Meza.