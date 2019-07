Nicole Pillman: "El público ha sido capaz de hacer entrar en razón al buen Tony"

Síguenos en Facebook

La cantante peruana Nicole Pillman se pronunció luego de que Tony Rosado se mostró arrepentido luego de que la Fiscalía comenzó una investigación en su contra por incitar a la violencia contra la mujer por medio de sus frases y comportamiento en sus conciertos.

La artista aceptó en un post de Facebook que hasta cierto punto le parecía gracioso el comportamiento del 'Ruiseñor de la cumbia' durante sus shows, pero le da gusto que su colega haya moderado su comportamiento por la "presión en las redes sociales".

"La verdad es que a todos nos parecía hasta cierto punto gracioso (Mea Culpa). Pero lo que ha ocurrido en los últimos días me parece genial, el público (a través de la presión en redes) ha sido capaz de hacer entrar en razón al buen Tony y ahora en sus shows ya no dice lisuras ni maldice ha moderado su comportamiento y eso no menoscaba su calidad interpretativa, por el contrario, lo eleva a un mejor momento en su carrera", escribió en un primer momento Nicole Pillman.

Además señaló que no le gustaría volver a ver a Rosado maltratando a sus músicos y pronunciado lisuras. "Espero no volver a ver a Tony lanzando palabritas o maltratando a sus músicos, espero que haya aprendido la lección, el público lo aclama por su música, pero también lo castiga por su mal comportamiento. ¡A portarse bien! ¡Ya te olvidé! Distinguido caballero", escribió.

La cantante mostró una fotografía que se tomó junto al cantante. "Esta foto la subí hace algunos meses, me lo encontré en la puerta de una radio y accedió amablemente a una foto. Obvio en el post coloqué “Ya te olvidé......” ajajajaja", reveló.