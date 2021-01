Desde que empezó su carrera a nivel profesional, Nicole Pillman supo que no debía esperar a que la buena suerte tocara su puerta para ofrecerle fama y fortuna. Como todas las jóvenes de su generación, entendió que para conseguir sus objetivos debía generar sus propios emprendimientos, si es que quería producir buenos discos y ofrecer concurridos conciertos.

Por eso, a pesar del anuncio de la reactivación del sector y la publicación de los protocolos para que todo se reinicie, a la luz de los acontecimientos, ella considera que esto no se dará por el momento.

“La verdad es que parece que todavía está lejana la reactivación de los conciertos, sobre todo por el mismo público, la gente siente que no debería ir, y nosotros sin público no podemos hacer nada”, dice la popular intérprete.

Mira lo sucedido con Armonía 10 que proponía un concierto presencial cumpliendo los protocolos y les negaron la autorización...

Armonía 10 es un grupo con mucha trayectoria y que cuida mucho a su público. A mí me apenó leer los comentarios de la gente muy exagerados y violentos, yo creo que sí estaban preparados para ofrecer un espectáculo con todas las garantías, pero parece que los que debían dar la autorización les dio miedo. De las autoridades yo no espero nada, muchas veces son los que menos informados están y los que no facilitan el trabajo de cualquiera, y más de los artistas.

¿Te animarás a ofrecer conciertos presenciales?

Todavía no, la verdad. Sigo trabajando haciendo los conciertos virtuales a través de zoom, Facebook, apoyándome no solo en la venta de tickets, también con los auspicios que es como estamos trabajando muchos artistas ahora. Sigo con mis clases de canto y sí, tenía pensado hacer un concierto en febrero pero quiero ver cómo va la coyuntura, todo esto de la segunda ola.

Habría que buscar alternativas seguras para que los cantantes y orquestas vuelvan a los escenarios...

Deberían dejar trabajar a los artistas en algunos espacios, por ejemplo, en restaurantes donde la gente está comiendo ¿Por qué no? Se puede cantar alejados de la gente en almuerzos y cenas. En los casinos, que también tienen lugares ubicados lejos de los asistentes, también se podrían hacer shows. Si es que quieren más protección hay unas plataformas de acrílico, una especie de jaulas que usan los bateristas para bajar un poco la bulla, que podrían usar los músicos para que no estén en contacto con el público. Si queremos ser más estrictos hay alternativas.

Pareciera que no hay una real intención de ayudar a los artistas a salir del hoyo en el que se encuentran...

Creo que miran sobre el hombro a los artistas, lamentablemente consideran que no somos prioridad, y por supuesto que en estos momentos lo principal son los servicios de salud, pero también merecemos trabajar en nuestro oficio. Muchos artistas se dedican en este momento a otras cosas, que tampoco tiene nada de malo, pero nuestro oficio y nuestro ser es poder dar nuestro arte.

A pesar de la pandemia no has parado. Cantas el tema principal de la telenovela ‘Princesas’...

La canción se grabó con mucha anticipación, y estoy encantada de que justo haya aparecido este año tan complicado. El hecho de tener un momento en televisión es importante, la respuesta de la gente joven, de los chicos que ven la novela, que es una generación mucho menor que la mía, me acerca a otro público.

Siempre fiel a la balada...

Estoy por lanzar un álbum que se llama “Renacer” que fue un disco hecho en pandemia a través del crowfunding (financiación colectiva). Muchos se involucraron en el proyecto y se volvieron mis socios, hemos grabado 20 canciones, la mayoría son baladas, lo lanzaré en formato digital este mes y la segunda parte ya en febrero. Luego viene un proyecto de música peruana muy importante que podría abrirme las puertas para colaborar con artistas de fuera. Para mí la música peruana es fundamental porque representa quien soy como persona.

¿Eres contadora de profesión, a pesar de la crisis, no te arrepientes de haber apostado por la música?

No hay ningún momento en el que me haya arrepentido de elegir esta carrera y la verdad estoy muy agradecida con todo lo que me ha pasado. Ser artista en el Perú me ha enseñado a ser emprendedora, a no tener un solo tipo de negocio que son los conciertos, para mí nunca fue así. Ahora más que nunca sabemos que no podemos guiarnos de un solo ingreso, hay que movernos siempre, debemos tener en cuenta que hay que abrir muchos brazos y diferentes ramas para poder mantenernos, pero sin perder esa pasión por la música que es vital.

Perfil

Nicole Pillman es cantante. Sus inicios musicales fueron interpretando música criolla, género que retomó con fuerza cuando lanzó al mercado su disco “Herencia”, que incluye valses, festejos, y cumbia.