Nicolla Porcela tras denuncia de Poly Ávila: “yo no la llevé, ni organicé la fiesta y no era mi casa”

Nicola Porcella por fin rompió su silencio y utilizó un segmento del programa que conduce en América Televisión (Estás en Todas), para dejar en claro que él no tiene nada que ver con la denuncia de Poly Ávila y la fiesta del viernes 25 de enero, donde la ex chica reality asegura haber sido drogada.

El popular chico reality comentó que un amigo lo invitó, más no fue el organizador ni mucho menos era su casa en la que se encontraba Poly Ávila.

"Yo no lleve a Poly a fiesta, no organicé la fiesta y no era mi casa", aseguró Nicola Porcella. "Lamento mucho que se haya generado esta situación tan delicada que pudo atentar contra la integridad de quienes estuvimos en esa fiesta", comentó Nicola.

Cabe mencionar que Nicola Porcella tomará acciones legales contra el programa de Magly Medina, por supuesta difamación. "Solo lo hizo para generar rating a través del escándalo, sin investigar la realidad de los hechos. No les preocupada la verdad, ni Poly ni la seguridad de los presentes", comentó Nicola Porcella, y al mismo tiempo advirtió que tomará medidas legales contra cualquier medio que lo involucre.

Por el momento, Nicola confesó que no conducirá más “Estás en Todas”, ya que no se siente con los ánimos necesarios para divertir a su público.