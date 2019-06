Niurka desata polémica por comentarios tras muerte de Edith González (VIDEO)

Niurka Marcos desató polémica por sus desatinados comentarios contra Edith González, con quien compartió actuación en la telenovela 'Corazón Salvaje'.

La cubana no perdonó que le dijeran que la fallecida actriz interpretó mejor el papel de 'Aventurera' y así lo demostró en una reciente entrevista para el programa 'Un nuevo día'.

La actriz no midió sus palabras y aseguró que ella fue la mejor pese a la reciente muerte de la popular 'guera'.

"Lo soy y lo seré (la mejor), esté quien esté, se vaya quien se vaya. I’m sorry for everybody. Aunque lo diga la señora Salinas, fui la más perra y lo voy a seguir diciendo y no por la muerte de nadie sino porque es la verdad. Antes de que falleciera lo dije y después de que falleció sigo diciendo lo mismo porque no soy hipócrita", dijo Niurka a los reporteros.

Recordemos que la actriz Carmen Salinas fue productora del musical y en varias ocasiones dijo a los medios que Edith González fue la mejor 'Aventurera' en los teatros de México.