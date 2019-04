Novio de la 'Tigresa del Oriente': "No se pierdan los próximos capítulos"

Elmer Molocho, novio de la 'Tigresa del Oriente', dejó ayer a la artista en plena ceremonia de boda mientras el programa 'Magaly tv, la firme' compartió una transmisión en vivo del supuesto matrimonio.

Judith Bustos, conocida como la 'Tigresa' quedó sorprendida pues nunca pensó que su pareja 45 años menor que ella la plantaría en un día tan especial.

Por su parte, el joven Molocho se pronunció en su cuenta de Facebook y dio a entender que todo se trata de un reality.

"El reality continuará. No se pierdan los próximos capítulos", escribió en su red social.

Quien se percató de este sucedo fue Kurt Villavicencio, que dedicó una publicación a este caso.

"Lo dije desde un inicio, a mí este señor nunca me convenció, nunca le creí que estuviera enamorado ni siquiera un 1 % (...) Ahora yo me pregunto, por qué "La Tigresa del Oriente" no derramó ni una sola lágrima ante todos estos acontecimientos, y encima después de todo el "supuesto dolor" que estaba viviendo presentaba en televisión nacional al dueño de la empresa de productos naturales que la auspicia desde hace más de un año, agradecía a la diseñadora por los trajes que le confeccionó para los "pajesitos" que nunca aparecieron en el escenario, y lo peor de todo se fue a celebrar al local de Jesús María con Orquesta incluida en vivo porque la comida y la bebida ya estaba pagada", comentó.