La obra de teatro cuenta la historia de Ramón, un mendigo que vive en las calles del Parque de los Héroes Caídos y que, tras ser ignorado por el mundo, ha tomado la decisión de que su único y mejor amigo será Pensador, una estatua de bronce con quien convive y a quien le cuenta todas sus confidencias. Pero todo cambiará cuando, una noche, Pensador cobre vida para proponerle un plan arriesgado que podría cambiarlo todo para siempre: intentar conseguir la amistad de Pedro, un muchacho que siempre le da algo de limosna a Ramón.

“INVISIBLE” es una entrañable y mágica historia donde el peso de la soledad se enfrentará con la esperanza de ser visto. Pone la atención en los invisibles de la sociedad: un mendigo de a pie que podemos encontrar en cualquier calle; o también aquellos miembros de nuestra familia o amigos o nosotros mismos que muchas veces nos sentimos ignorados e invisibilizados por los demás.

La historia nace de una experiencia real del autor, de su amistad con una persona en situación de calle que pedía limosna frente a la universidad donde estudiaba:

“Conocer a la señora Isabel y compartir con ella fue una experiencia que me marcó y que puso en perspectiva muchas cosas de mi vida. A pesar de tener veintipocos años, sentarme con ella en el suelo y ser por unos minutos su compañía, era como si me pusiera el mismo manto de invisibilidad porque todos evitaban mirarnos. Además, me conmovía lo que ella me hacía saber: sentirse vista, escuchada y querida por alguien era algo que casi había olvidado. Espero que todas las personas que vean esta obra se diviertan con nosotros, y también se dejen tocar por la pregunta que estoy seguro de que todos nos hemos hecho alguna vez, ¿me siento invisible?”, cuenta Diego Salinas, autor y director de la obra.

El protagonista Antonio Aguinaga ha recibido múltiples reconocimientos por su interpretación de “Ramón” en nuestra obra: Nominado como Mejor Actor en la categoría Drama por los premios Teatro en el Perú y doblemente ganador en la categoría Mejor Actor de Comedia de los premios Oficio Crítico por Votación del Público y Votación del Jurado.

INFORMACIÓN DE LA TEMPORADA

Estreno: 16 de enero 2025

8 únicas funciones: de jueves a domingo del 16 al 26 de enero

Hora: 8:00 p.m.

Lugar: Nuevo Teatro Julieta - Pasaje Porta 132, Miraflores (frente al Parque Kennedy)

Preventa en Joinnus https://www.joinnus.com/events/theater/lima-invisible-66534

FICHA TÉCNICA

Dramaturgia: Diego Salinas

Dirección: Diego Salinas

Actúan: Sebastian Stimman, Antonio Aguinaga y Giovanni Arce

Diseño y comunicación: Edwin Lam

Producción: Oskaranibal O’Higgins - Baruk Chung

Fotografía: Paulo Yataco