Olivia Newton-John hace dura confesión: "Es mejor no tener idea sobre el tiempo que me queda"

Olivia Newton-John se muestra optimista en su lucha contra el cáncer y dice que prefiere no pensar en cuánto tiempo le queda (Foto: AFP)

Olivia Newton-John, recordada actriz que le dio vida a la dulce Sandy en la película “Grease”, afirmó haber elegido “vivir la vida al máximo” mientras sigue lidiando contra el cáncer en etapa 4.

Hace un tiempo Olivia Newton-John contó que su cáncer ha regresado por tercera vez, pero ahora es más agresivo que nunca. Sin embargo, eso no acaba con su espíritu optimista.

“Si alguien te dice que te quedan seis meses de vida, es muy posible que lo hagas porque crees en ello. Así que para mí, psicológicamente hablando, es mejor no tener idea alguna sobre el tiempo que me queda o expectativas de ninguna clase. Prefiero no pensar en ello y vivir el máximo posible”, señaló Newton-John en una reciente entrevista con el sitio 60 Minutes.

La también cantante enfatizó que no le interesa escuchar las estimaciones sobre “cuánto le queda de vida” y por el contrario considera cada día nuevo es "un regalo".

"Me considero muy afortunada de haber atravesado esta situación tres veces ya y seguir aquí. Todos sabemos que moriremos algún día pero no cuándo. Cuando te diagnostican cáncer o una enfermedad similar, es como si estuvieras sujeta a la posibilidad de que tu tiempo sea aún más limitado. Por eso creo que cada día es un regalo", agregó la actriz.

Olivia Newton ya había padecido cáncer de mama en 1992, el cual superó con éxito. En 2013 volvió a ser diagnosticada pero esta vez el cáncer se encontraba en su hombro.

“La primera vez hablé libremente sobre el tema y la segunda vez pensé: ‘No necesito compartir esto, es mi vida’, así que decidí quedármelo para mí misma”, reconoció años más tarde.

En el 2017 se supo que la artista volvía a sufrir cáncer nuevamente. Esta vez no solo en las mamas, sino que ramificado al sacro, un hueso ubicado al extremo inferior de la columna vertebral.

Si bien la enfermedad se ha extendido a sus huesos, Olivia Newton-John se niega a ver este mal como un "demonio".

"Es algo con lo que estoy viviendo pero no lo veo así", dijo. "Es una elección. Todo es una elección".

"Lo veo como algo en mi cuerpo del que me estoy deshaciendo. No hablo de una batalla o una guerra. Lo dejo ir y le digo que se vaya y le hablo a mi cuerpo y le digo que se cure a sí mismo", mencionó la actriz en la sincera entrevista,

En la entrevista también participó el médico Jonathan Cebon, del Instituto de Investigación del Cáncer Olivia Newton John, a quien se preguntó si Olivia podía "ganar" contra la enfermedad.

"Creo que la pregunta es '¿Qué es ganar?' Si ganar es mantenerse fuerte y enfrentar los desafíos y no permitir que la enfermedad derrote tu espíritu, entonces ella está ganando ", dijo.

"En términos de los efectos biológicos de la enfermedad, está en sus huesos, eso requiere tratamiento médico y está usando todo lo que tiene para controlar la enfermedad y la tiene bajo control por ahora. A largo plazo, el cáncer de seno en etapa cuatro no es algo que vemos como una enfermedad curable", sostuvo