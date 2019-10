Óscar Avilés Valverde: "Mi padre siempre será la primera guitarra del Perú"

Síguenos en Facebook

En la casa de don Óscar Avilés Arcos siempre habrá espacio para los recuerdos. Caben todos, de esos que viajan por el tiempo a punta de la primera guitarra del Perú marcando el ritmo de la jarana. Hoy, en el Día de la Canción Criolla, esas memorias están más vivas que nunca, arman la fiesta y reafirman que el maestro está presente. Pero como no solo de recuerdos viven los mitos, hay quienes también se encargan de mantenerlos con una fidelidad a prueba del tiempo. Y qué mejor que Óscar Avilés Jr., también guitarrista, el leal escudero de su padre y su tradición. ¿El heredero? Mejor que él mismo nos lo diga. "Con la calidad que tuvo mi papá no, pero muchos me catalogan como el heredero porque, al no estar mi papá físicamente, soy su representante por decirlo de alguna manera. La gente no puede establecer una comparación conmigo y mi papá: él era un gigante de la música. Alguna vez me dijo: 'Tienes talento, eres mi hijo, tienes mi nombre y debes sacar cara por nuestro apellido'. Yo pienso que tengo mucho entusiasmo para hacer la música y, por supuesto, quiero compartirlo con todos", afirma.

Eres autodidacta, pero tremendo maestro que tenías al lado... Conmigo fue muy abierto, yo nunca estudié con un profesor ni en un conservatorio, mi papá sí. Él me incentivaba y aprendía de él. Yo estaba siempre atento a cómo ponía la mano en el diapasón de la guitarra, de su genialidad. Yo hago cosas en la guitarra que mucha gente puede decir, quizá con mucha razón, que yo lo imito, pero no, a veces no... Porque me sale. ¿Cuál es el consejo que más recuerdas, no de padre, sino de músico a músico? Cuando se trata de hacer una cosa rápida con los dedos en el diapasón de la guitarra. "Es preferible que hagas una nota bien pulsada que hacer seis que estén sucias", me decía siempre. Eso siempre lo tomo en cuenta. ¿Cómo veías a don Óscar? ¿Pesaba lo de ser el ídolo del Perú? Aunque no lo creas, nunca lo vi como una cosa súper, como la gente desde afuera. Yo lo he visto siempre como un padre y, por supuesto, lo admiraba y lo admiro, porque lo acompañaba siempre, pues he sido su director musical en los últimos 15 años. Fui testigo de cómo la gente lo quería tocar, besar. Pero, para mí, era mi papá, el ejemplar, amoroso, pero autoritario también cuando tenía que serlo. ¿Cómo celebraba tu papá el 31 de octubre? Siempre iba en la víspera a la Plaza de Armas porque antes se organizaban verbenas y se encontraba con la gente de la época. El mismo Día de la Canción Criolla iba a trabajar porque se cobra el doble (risas). Su último 31 fuimos primero a Mala; luego llegamos a un show en la Plaza de Armas, donde mi papá cantó ante un mar de gente; de allí terminamos en la Peña del Carajo. Cuando salimos sabes lo que me dijo: "¿Y de aquí a dónde vamos? ¿Hay algo más que hacer?". Y tenía 89 años. Era todo un personaje... Yo le pregunté cuando estaba en el hospital y en vísperas de cumplir años: "Papá, ¿alguna vez pensaste llegar a los 90?". "Nunca he pensado en el tiempo", me dijo. Tu papá siempre será la primera guitarra del Perú... Desde 1942, cuando fue elegido por voto popular, ese es el título que ha ostentado hasta ahora. Es como Jesús Vásquez, no habrá otra reina y señora de la canción criolla, y Pelé es Pelé, el más grande siempre. Así pasa con Óscar Avilés: mi padre toda la vida será la primera guitarra del Perú.