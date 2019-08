Padre de Adolfo Bazán sobre denuncias contra su hijo: "I don’t speak spanish" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la denuncia por tocamientos indebidos que realizó Macarena Vélez contra el abogado Adolfo Bazán, otros casos se hicieron públicos y más jóvenes se animaron a denunciarlo por presuntas agresiones sexuales.

Al ser consultado sobre las delicadas denuncias que involucran a su hijo, el padre de Adolfo Bazán se negó a responder aludiendo que no habla español.

“I don’t understad to you. I not (don’t) speak spanish (No te entiendo, no hablo español)", expresó el padre de Bazán ante las cámaras de ATV.

La madre del denunciado también optó por guardar silencio ante las preguntas de la reportera. Sin embargo, este martes se reveló que ambos acudieron al departamento donde vive su hijo, el cual es de su propiedad, para ayudar a su hijo Adolfo Bazán con su salida del país.

Según las informaciones, Adolfo Bazán intentó viajar a Quito, Ecuador, pero perdió su vuelo al llegar tarde a la puerta de embarque.