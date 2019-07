Padre de Cameron Boyce envía conmovedor mensaje tras la muerte de su hijo (FOTO)

Síguenos en Facebook

Tras el repentino fallecimiento de la joven estrella de la cadena Disney Channel, Cameron Boyce, su padre Victor Boyce compartió un conmovedor mensaje en medio de la dolorosa pérdida de su hijo.

"Estoy abrumado por el amor y el apoyo que ha recibido nuestra familia. La verdad es que ayuda a aliviar el dolor de esta pesadilla de la que no puedo despertar. No os lo puedo agradecer lo suficiente", escribió el padre de Cameron Boyce en su cuenta de Twitter.

De esta manera, el padre del joven actor estadounidense agradeció las muestras de apoyo y de cariño de los seguidores de su hijo, quien se hizo conocido por sus papeles en la series de Disney para adolescentes "Jessie", "Gamer's Guide to Pretty Much Everything" y en las películas "Los descendientes".

Como se recuerda, Victor Boyce se mostraba en las redes sociales como el mayor fan de su hijo y se declaraba "orgulloso" de él.

Cabe mencionar que según el sitio especializado en la vida de los famosos TMZ, Cameron Boyce, que seguía un tratamiento médico, murió a raíz de una convulsión mientras dormía.