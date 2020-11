Paloma Fiuza reveló a las cámaras de “Estás en todas” que su matrimonio al lado de Jenko del Río fue una mala experiencia para ella. “Me casé muy pronto. Fue una experiencia un poco turbia, rara, pero gané experiencia. Fue algo que me dio muchas enseñanzas. Fue mejor que la universidad, colegio, todo. Fue un aprendizaje”, señaló bromeando a la reportera.

“Hoy soy otra mujer”, finalizó con voz fuerte Fiuza. Sin embargo, su exesposo Jenko del Río no está muy feliz con las declaraciones de la brasileña.

Paloma Fiuza se arrepiente de su matrimonio

Jenko del Río: “Me etiqueta como si hubiera sido lo peor”

“Estoy harto y cansado que cada vez que le preguntan algo sobre el matrimonio tenga que referirse de mala manera, siempre me ‘tira barro’, me etiqueta como si hubiera sido lo peor o me hace quedar como si fuera un desgraciado”, señaló el modelo en una entrevista a Trome.

Del mismo modo, afirmó que ella cuenta con mucha experiencia en medios como para poder evitar esas preguntas y así evitar hablar de sus exparejas. “Ya pasaron 5 (desde la separación) años y sigue mencionándome”, sentenció.

Asimismo, Del Río afirmó que no piensa hablar con la participante de “Esto es guerra” pues siente que es hablar a la pared. “La persona que se debe arrepentir de haberse casado soy yo”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

EEG: Paloma Fiuza se enfrentó a Dulcelia Echevarría

EEG: Paloma Fiuza se enfrentó a Dulcelia Echevarría 03/11/2020