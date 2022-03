La cantante de cumbia Pamela Franco descartó tener un segundo bebé junto a su pareja Christian Domínguez, por el momento prefiere cuidar de su primogénita María Cataleya, que acaba de cumplir un año.

Así lo reveló en ‘América Espectáculos’, donde señaló que recién acaba de recuperar su figura de su primer embarazo.

“Decir que estoy feliz me queda corto. Dios me ha bendecido de una manera extraordinaria, María Cataleya me llena por completo, me cambió la vida, me dio la fuerza que necesito. A veces la batería se me acaba, pero la veo, la toco y digo: ‘hay que seguir’, ella lo es todo para mí”, expresó Pamela Franco.

“(¿Tener otro hijo?) Recién he bajado y ya me quieren subir. No, en realidad tener un hijo, ahora que lo tengo es hermoso, es algo que hemos hablado con Christian, pero todo en su momento”, agregó.

La líder de ‘Puro sentimiento’, contó que el fin de semana pasado celebró el primer año de su hija y aprovechó para bautizarla. “Fue un día especial para mi nena, qué grande que está”.

