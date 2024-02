Pamela Franco fue consultada en ‘Mande Quien Mande’ si volvería a retomar su relación con Christian Domínguez, quien le fue infiel en dos oportunidades. La cantante aceptó que aún tiene sentimientos por el padre de su hija.

“ El amor no se va de la noche a la mañana, yo amo a Christian Domínguez (...) Yo creo que solo el tiempo dirá, todo el proceso para asimilar todo ”, manifestó Franco.

Cabe recordar que, Pamela Franco y Christian Domínguez mantuvieron una relación por más de 4 años y tienen una hija juntos.

Pamela Franco reveló en una exclusiva entrevista EN VIVO que aún mantiene el amor y el cariño hacía Christian Domínguez luego de la emisión de sus "ampay" en Magaly TV. La cantante sostuvo que a pesar de todo es muy difícil olvidar lo que siente de la noche a la mañana. (Video: América TV)

Pamela Franco confiesa que Christian Cueva tenía otras relaciones paralelas

Pamela Franco se presentó en ‘Mande Quien Mande’ para pronunciarse sobre el ampay de Christian Domínguez y aceptó que tuvo una relación clandestina con Christian Cueva en el 2018.

La ex Alma Bella afirmó que estuvo con el futbolista mientras él estaba casado con Pamela López. Sin embargo, después descubrió que Cueva tenía otras seis mujeres, y ese fue el detonante para alejarse completamente de él.

“Yo creía que lo que él me decía... pero era en esta novela de tres, se podría decir”, manifestó al inicio de su revelación.

“Me comienzo a alejar porque me di cuenta no era (solo) yo. No era la tercera, era la cuarta, la quinta, la sexta. (Entonces), comprendí que no era lo que se sentía en ese momento, o lo que quería en ese momento. La única que se estaba haciendo daño, pensando esta tontería era yo. Había otras personas que también jugaban el mismo papel”, agregó.

