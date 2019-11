Pamela Franco le recuerda a la madre de 'Chabelita' cómo comenzó su relación con Christian Domínguez (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Pamela Franco respondió en pleno programa de 'Válgame' a las recientes declaraciones que hizo la madre de Isabel Acevedo tildándola de ser "una mujer sin valores".

"La verdad que a mí me provocó risa, porque que venga de parte de esa parte, desatinado la verdad. Más que declaración como para sentirme mal, me pareció algo como un chiste. Así lo tomé, no me afectó en nada, ni siquiera lo he comentado, me ha resbalado", dijo la cantante de cumbia.

Asimismo, Pamela Franco recalcó que ella no se ha metido en ninguna relación (ya que ellos habían terminado el domingo) y que tampoco lo llamó a Christian Domínguez a su reunión, sino que él fue por su cuenta.

"Antes de hablar, creo que se debería de informar y primero recordar. Recordar que su hija ha vivido momentos que realmente sí son comprometedores", sostuvo la integrante de "Alma Bella" recordándole que 'Chabelita' fue acusada de romper la relación del cumbiambero con Karla Tarazona.

“Yo creo que la señora debería callar y mantenerse al margen porque su hija es una persona mayor y después de todas las cosas, ha demostrado que es una mujer que debe 'pechar' por sus actos. Aquí no estamos hablando de niños, es un hombre y dos mujeres, si ella quiere saber de algo, si quiere que me llame. Las cosas se aclaran hablando”, agregó.