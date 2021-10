La mañana de este 11 de octubre, Christian Domínguez y Nílver Huarac protagonizaron un tenso momento cuando se encontraron a través de una videollamada en el programa “América Hoy”. Ahora, Pamela Franco también respondió a las acusaciones de su antiguo productor musical.

En conversación con el programa “Magaly TV, la firme”, la vocalista de Puro Sentimiento y su pareja, el cantante de cumbia Christian Domínguez, respondieron a las acusaciones de Níver Huarac. Pamela Franco aprovechó para desmentir que lo haya llamado padre.

“Yo nunca te llamaba papá, siempre te he considerado, pero así no se hacen las cosas Nílver, así no. Tendría que decir tantas cosas, pero la verdad es que es caer en un círculo vicioso de dimes y diretes. Estoy apenada, muy decepcionada de él”, contó Pamela Franco.

“Si él me hubiese dicho: ‘Pamela, te necesito para algo, para ayudar a las chicas’, yo encantada. Hicimos un streaming, ese no lo realizó él como dueño, lo realizamos nosotras con ayuda de Christian, era un momento en el que nosotras necesitábamos porque estábamos en el aire, nunca tuvimos noticias de él”, agregó.

Por su parte, Christian Domínguez aseguró sentirse apenado por lo sucedido y “felicitó” al jefe de marketing de Nílver Huarac por utilizar esta acusación para promocionar a su grupo.

“Cuando uno va avanzando siempre hay otros que tienen que hacer algo para agarrarte o tratar de figurar. Yo no voy a hablar de esas cosas banales y bajas, lo que han dicho es una cantidad de mentiras increíbles”, señaló.

