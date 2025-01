Pamela López volvió a pronunciarse sobre el vínculo entre Christian Cueva y Melissa Klug, reiterando que su expareja admitió que la engañó con la ‘Blanca de Chucuito’.

“ No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Repito lo que Cueva me aceptó y lo que yo tengo, algunas conversaciones que no he hecho publicas ”, declaró en ‘Amor y Fuego’.

“ Ella me mandó una carta notarial, la cual fue respondida que no me voy a rectificar, sino ratificar ”, agregó.

Además, se pronunció sobre los vínculos del futbolista con Chris Soifer, también de las imágenes en las que aparece Cueva con Rosángela Espinoza.

Pamela López revela que Christian Cueva le fue infiel con Melissa Klug

En agosto del 2024, Pamela López brindó en exclusiva una entrevista a Magaly Medina, donde le reveló que le encontró mensajes de texto subidos de tono entre Christian Cueva y Melissa Klug.

Cabe mencionar que esta infidelidad sucedió en 2018, cuando Melissa Klug mantenía un compromiso sentimental con el bailarín Ítalo Valcárcel.

“Descubrí conversaciones con ella que en su momento yo le encaré. Yo le encaro a ella porque encontré conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me fue infiel con ella”, expresó Pamela López.

“Yo le escribí (a Melissa Klug), él ya me había confesado. Hablé con ella y me dijo ‘que no tiene la culpa de que su esposo era muy coqueto’”, mencionó en entrevista.