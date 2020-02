‘Parasite’, la aclamada película del director Bong Joon Ho, se alzó con el Oscar 2020 en la categoría de mejor guión original, convirtiéndose así en la primera estatuilla que recibe Corea del Sur.

El film se impuso a 'Knives out', 'Marriage Story', '1917' y a 'Once Upon a Time… in Hollywood'.

“Gracias, gran honor”, dijo Bong Joon Ho, guionista y director de ‘Parasite’ al recibir el galardón.

Asimismo, no dudó en dedicarle la victoria a su país.

“Este premio va a Corea del Sur”, sostuvo Bong Joon Ho.

En los premios Oscar 2020, la película surcoreana está nominada también en las categorías de mejor película, mejor director, mejor película internacional, mejor montaje y mejor diseño de producción.