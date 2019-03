Pareja de Patricio Quiñones sobre el emoliente: "¡Qué asco! Yo no voy a tomar eso” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La enamorada de Patricio Quiñones, Alessia Drago, ha causado indignación en las redes sociales por los comentarios que realizó sobre el emoliente en una reciente transmisión en vivo.

“En la mañana me dijo, Ale hoy día vamos a hacer emoliente, pero me lo dijo tipo riéndose. Yo le dije 'aj ni cag*** vas a hacer emoliente'. ¡Qué asco! Pensando que lo decía de jo*** pero miren, en serio, en serio hizo emoliente. Huele a hierba, yo no voy a tomar eso”, contó la joven bailarina a través de sus historias de Instagram.

Luego de mostrar una jarra con la mencionada bebida, Alessia Drago también recordó el "trauma" que vivió hace unos años con esta popular bebida peruana.

"Yo tengo un trauma con eso (el emoliente) porque hace como dos años yo bailaba en una escuela de salsa y un día me dijeron para ir a comer y yo pensé que iríamos a un lugar un poco más conocido, pero me metieron a un hueco por abajo de la escuela a comprarme un menú que no sé cuánto costaba y me trajeron el emoliente y yo salí corriendo", narró la joven recibiendo mayores críticas por su tono discriminatorio.