Patricia Alquinta: "Cuando ves una novela, te enganchas de la problemática que toca"

El último programa peruano en el que participó Patricia Alquinta fue "24 minutos" de Panamericana Televisión, en 2001. Luego decidió seguir su camino en otras tierras y se instaló en Miami. Allí dejó de lado la comedia y comenzó a grabar telenovelas interpretando personajes dramáticos. Dieciocho años después, la actriz que encarnó a "La Sorda" en "Risas y salsa" regresa a la televisión nacional como parte del elenco de la sintonizada telenovela "Chapa tu combi". En entrevista para diario Correo, la popular actriz nos cuenta acerca de su personaje en esta producción y reflexiona sobre los problemas que aquejan a nuestro país.

Actúas en una telenovela que tiene como eje una problemática social como la corrupción. ¿Compartes la opinión de que la televisión puede ser usada como espejo para vernos como sociedad y así reconocer nuestras fallas y promover el cambio?

Hay mucha gente que vive en Perú con la problemática, pero se mete en una burbuja y no la quiere ver. Con la telenovela le estamos dando a la gente la posibilidad de que se de cuenta de la corrupción que existe en el país para apoyarnos y salir del problema. Cuando tú miras una telenovela, te enganchas y te enganchas también de la problemática que se está tocando. Eso me parece fantástico.

¿Consideras que los programas de humor que actualmente hay en la televisión peruana están hechos con calidad?

Creo que la temática y las caracterizaciones son las mismas, pero sí hay algo que me sorprende: cuando estábamos en "Risas y salsa" no podíamos hablar groserías. Ahora tú dices la grosería y luego te ponen el pito. En ese sentido, creo que si eres una persona influyente, deberías tener ciertos límites. Considero que en la televisión deberíamos mejorar esa parte, pero cada artista tiene sus características y si así funciona, no soy quién para decir que está mal.

Además de comedia has hecho drama. ¿Cuál de estos géneros consideras que es más difícil de interpretar?

Para una mujer comediante, hacer reír a otra persona es mucho más difícil. El hombre se pone una blusa, una falda y se pinta la boca. Lo miras y te ríes. En cambio, si yo me pongo un pantalón y hago de hombre, no te voy a hacer reír, es más difícil. Entonces, recurres a tu talento como artista. El drama es más fácil, te pones a llorar y la gente automáticamente asocia un drama personal y llora.

¿Sigues en contacto con tus compañeros de "Risas y salsa"?

Sí, cada vez que regreso a Perú, a los primeros que visito son Jesús Morales y Guillermo Rossini. También voy a la radio y estoy con Manolo Rojas y Hernán Vidaurre. Son mis amigos de toda la vida. Con ellos hago facetime a cualquier hora. Yo creo que cuando la amistad es de verdad, el vínculo nunca se rompe. Además, voy al cementerio a visitar a Roxana Ávalos, Guillermo Guille y Ricky Tosso.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Además de la telenovela, estoy en conversaciones para participar en un programa de radio. Aparte, estoy preparando un programa de fitness que saldrá en diciembre por mi canal de YouTube.

Perfil

Patricia Alquinta, actriz

En la década de los 90 participó en los programas humorísticos "Risas y salsa" y "Risas de América". En el extranjero ha sido parte del elenco de las telenovelas "Las dos caras de Ana", "Perro amor" y "Corazón valiente".