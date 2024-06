A diez años de su última presentación en el Perú, Paul McCartney, regresa por todo lo alto para reafirmar su vigencia en la música a los 81 años de edad. El integrante de la emblemática banda The Beatles ofrecerá un único concierto en Lima el domingo 27 de octubre en el Estadio Nacional. Las entradas estarán a la venta en Teleticket, desde el próximo 14 de junio.

La estrella británica de todos los tiempos, nos visitará en el marco de su tour mundial ¨Got Back¨, que empezó con rotundo éxito en Estados Unidos en 2022 y que tras meses de rumores y trascendidos lo trae a Sudamérica y Perú no podría ser la excepción.. McCartney envió un mensaje a sus seguidores peruanos anunciando la buena nueva.

”¡Hola peruanos! No puedo creer que hayan pasado diez años desde nuestra última visita. Hemos querido volver a comunicarnos con ustedes desde entonces. Sé que nos vamos a divertir muchísimo. ¡La fiesta comienza ahora! Preparémonos para una gran noche de música, canto y baile. Nos vemos pronto”, señaló el artista británico, visiblemente emocionado por su reencuentro con sus fans peruanos.

Paul McCartney

Paul McCartney lanzó su gira Got Back en 2022, completando 16 grandes espectáculos en los Estados Unidos, antes de realizar lo que el periódico British Times describió como el “mejor concierto de la historia” con su histórico set en Glastonbury en junio de 2022. En 2023, Paul realizó 18 espectáculos con la gira Got Back, que recorrió Australia, México y Brasil.

En la lista de canciones de la gira se incluyen clásicos de The Beatles, Wings y hasta de la faceta de solista del músico e intérprete.”Let it be”, “Hey Jude”, “Love me do”, “Get Back”, “Band of the run”, “Something”, son algunas de las más de 30 canciones que el Beatle canta en un show que dura casi tres horas.

La presencia de Paul McCartney en Sudamérica, que incluye el Perú, también podría extenderse a Chile, Argentina y Colombia. En los próximos días la empresa que maneja los conciertos del músico británico estará anunciando las nuevas fechas y los lugares confirmados en su visita a esta región del continente americano.