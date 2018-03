Paula Manzanal confirma su romance con celebridad británica en Instagram (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

La modelo Paula Manzanal sorprendió a sus seguidores al confirmar que mantiene una relación con la celebridad británica Jordan Davies.

A través de su cuenta de Instagram, la exchica reality compartió una romántica fotografía junto al conocido presentador británico de MTV. "No estaba mirando cuando te conocí, pero resultó ser todo lo que estaba buscando @jordanweekender", escribió en su publicación Paula Manzanal.

Por su parte, la conocida figura que ha participado en realities británicos como 'The Magaluf Weekender', 'Ibiza Weekender' y 'Ex on the Beach' hizo lo propio en sus redes sociales. "Encuentra a alguien que disfrute de tu locura, no a alguien que te obligue a ser normal", fue el romántico mensaje que le dedicó el presentador.

Asimismo, Jordan Davies oficializó su relación con Paula Manzanal en una entrevista para ‘Bizarre del Sol’. “Hemos estado hablando durante meses. Nos encontramos un par de veces y nos fuimos a Cabo Verde, lugar que fue la gran prueba. Ella es más famosa que yo, tiene como un millón de seguidores en Instagram. Nos estamos llevando realmente bien”, contó la estrella británica.