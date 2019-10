Paula Manzanal se casó en Australia con el hermanastro de su expareja (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras hacer público su compromiso con Adam Cartwrigth hace un par de meses, ahora Paula Manzanal sorprende a sus seguidores al anunciar que se casó con su pareja en Australia tras llevar poco tiempo de noviazgo.

“A mi novio lo conozco hace más de un año. No lo hice público por mucho tiempo por las críticas. Llegó a un punto en el que no me importa, porque me di cuenta de que era algo mucho más serio... Sí, estoy comprometida y mi boda será mañana”, dijo Manzanal a un medio local.

A través de Instagram, Paula Manzanal publicó un video de su sesión de fotos tras su matrimonio. Además se puede ver en sus historias de la red social mencionada todo el proceso de preparación para este gran día.

“Mrs. Cartwright Ps. Whyismyname so long!?? ¡¡Por qué mi nombre es tan largo!! Jajajaja 1st Wedding Ceremony (primera ceremonia de boda)",

La modelo agradeció a su pareja por hacerla feliz a ella y a su hijo Valentino: "No pude haber elegido a un mejor hombre que sea parte de mi vida y la de mi bebé y así juntos formar una nueva y más grande familia. Te amo baby. Gracias por ser el más bueno, cariñoso, divertido y leal conmigo y con mi peque @valentinomanzz @katiecooperfloraldesign @adam.cartwright1 Sr. Y Sra. Cartwright desde hoy. Ps. Nos reíamos demasiado porque tengo 5 nombres y nadie podía pronunciarlo jejeje. graciiiass mamá”, señaló Paula.