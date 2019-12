Pedro Gallese implora perdón a su esposa ante cámaras (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Pedro Gallese aprovechó ser entrevistado tras la victoria de Alianza Lima sobre el cuadro de Sporting Cristal parar ofrecer “perdón” a su esposa Claudia Díaz.

“Estoy feliz con el resultado de ahora y se lo dedico a mi señora, que sé que está pasando por momentos bastante difíciles por lo errores que yo he tenido”, dijo Pedro Gallese a la salida del Nacional.

“No me justifico, pero lo único que quiero es que me dé una oportunidad y pelear solamente por mi familia", agregó.

“Solo me queda decirte Claudia que me perdones, sé que tuve un error muy grande y solamente te pido una oportunidad para recuperarte, recuperar tu confianza y recuperar mi familia”, sostuvo el portero.

Pedro Gallese también se pronunció en Instagram sobre su situación familiar.

“Esta última semana ha sido la peor de mi vida. Sería muy mediocre si intento justificar esta situación diciendo que errar es humano. No hay ninguna justificación válida para poner en riesgo lo más preciado que tengo en la vida: Mi familia”, dice el mensaje del guardameta de la selección peruana.

“No tengo excusas y solo me queda trabajar mucho para recuperar la confianza que he dañado. Estoy seguro que este mensaje te va a incomodar, pero quiero decirte públicamente que te amo y que eres lo más importante en mi vida, que eres el soporte que me ha sostenido siempre y me ha impulsado a llegar a donde estoy”, finaliza el deportista.