​Pedro Moral reaparece en TV y le responde a Sheyla Rojas: "Yo no soy un vividor ni un mantenido" (VIDEO)

Pedro Moral, expareja de Sheyla Rojas, se presentó en el programa de Magaly Medina donde explicó por qué se presentó por segunda vez en El Valor de la Verdad revelando detalles de la que iba a ser su esposa.

Ante el cuestionamiento de Magaly Medina de por qué tuvo que sentarse en el sillón rojo por segunda vez para ventilar detalles íntimos, Pedro Moral respondió: "Yo simplemente hice un pacto con una persona, el cual yo respeté, y ella y otra señora que sale en televisión, que tiene un programa de baile, salieron a celebrar, a decir mil cosas sobre mí con champán y eso me llegó".

Tras esto, Pedro Moral aclaró que su imagen fue 'ensuciada' y que ello fue razón para que apareciera en televisión: "Porque a mí me ensuciaron y me arrastraron y dijeron cosas que eran mentira... yo no soy vividor, yo no soy mantenido", sostuvo en Magaly TV, la firme.

Junto a ello, Pedro Moral sostuvo que fue su expareja Sheyla Rojas quien lo tildó de 'vividor' y 'mantenido': "Lo dijo esa persona en redes sociales, por eso me deprimí tanto y me afectó, ese es el lado que tú y mucha gente no sabe", expresó el empresario.