En este impredecible 2021, Percy Céspedez, nuestro director de videos más exitoso e internacional cumple 20 años en el oficio. “Desde mi primer video en cine con el grupo Vox han pasado dos décadas, mucha agua ha corrido bajo el puente, he experimentado bastante crecimiento y aprendizaje. No sé si celebrarlo, creo que no es momento para festejos”, nos dice Céspedez.

¿Y en estos tiempos de pandemia, hubo tiempo para la creación y producción?

Para los artistas no hay manera de reprimir nuestra creatividad, que a pesar de la crisis, se desborda. Conozco a muchos artistas que durante la cuarentena han producido mucho. En mi caso, empecé a revisar viejos archivos que había guardado para el futuro, videos que había filmado y que todavía no había editado, porque normalmente yo trabajo con seis meses de anticipación. A mí la pandemia me agarró editando, sin necesidad de filmar.

¿Me parece o la demanda de videos musicales no ha parado?

En estos últimos meses hay una demanda rarísima y fuerte de videos. Como no hay posibilidad de tocar, los músicos se están teniendo que volcar a las redes, más que nunca. Entonces, no solo están produciendo videos musicales, también mucho material audiovisual como entrevistas, historias detrás de sus videos y conciertos en vivo. La pandemia les ha exigido mantener el contacto con sus seguidores a través de las plataformas y tener material es imprescindible.

¿Ves con buenos ojos que muchos artistas, amparados con las cámaras de sus teléfonos de alta gama, lancen videos para promocionar su material?

En condiciones tan graves como la pandemia, creo que toda arma de expresión para que el artista pueda continuar comunicándose es válida. Es más, yo diría que puedes disculpar la falta de calidad, porque para muchos, es la única alternativa que tienen en este momento para difundir sus propuestas.

Alejándonos de lo artesanal, hoy los estándares de calidad son cada vez más exigentes para los videos musicales.

Es muy importante la calidad, y muchas veces el público desconoce el proceso, el público solamente juzga, me gusta o no me gusta, te ves antiguo, te ves moderno. El estándar internacional es algo que se debe respetar porque es importantísimo, por más que se hagan trabajos muy sencillos. La calidad de imagen del artista, y no me refiero a la resolución, es vital y algo que se debe cuidar para tener un producto de categoría internacional.

Es innegable que tú has abierto camino en el rubro para tus colegas. ¿Te sientes el pionero?

No es por una cuestión de ego, pero lo que siento es que me miran como el mentor, y yo también me siento como el mentor de ellos. Cada vez que han aparecido nuevos directores yo trato de acercarme para aconsejarles y apoyarlos. Lo que busco es que no cometan los mismos errores que yo en mis inicios.

Hoy la dirección y producción de videos musicales es toda una industria..

Cuando yo empecé nadie imaginaba que podría ser una carrera, hoy veo a muchísima gente que quiere dedicarse a la dirección y producción de videos.

¿Es momento de profesionalizar el oficio?

Existen universidades e institutos que brindan la carrera audiovisual, pero otra cosa es brindar conocimientos a partir de la experiencia, espero que a mitad de año pueda dictar un taller para formar a nuevos directores. Es necesario que se siga haciendo crecer el medio y que no se decaiga en calidad. Hay muchos jóvenes que quieren aprender, a ellos estará dirigido mi esfuerzo.

Percy Céspedez

Director audiovisual. Lanza “El arte no puede detenerse” una iniciativa para apoyar a los artistas emergentes afectados por la pandemia, que no pueden acceder a un video de buena calidad, con un esquema que ofrece facilidades.

VIDEO RELACIONADO