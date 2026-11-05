El evento de cultura pop más grande del Perú regresa para su quinta edición este 5 y 6 de diciembre en Arena 1, San Miguel. Perú Comic Con 2026 será un punto de encuentro para fanáticos, amigos y familias, con dos jornadas para conocer a sus artistas favoritos y disfrutar de música, cosplay y experiencias para compartir.

Entre los invitados destaca Jessie T. Usher, conocido mundialmente por interpretar a A-Train en The Boys. A él se suma Wilson Bethel, quien da vida a Benjamin “Dex” Poindexter, también conocido como Bullseye, en Daredevil. Ambos acercarán estos universos a sus seguidores, quienes tendrán la oportunidad de conocer a los actores y compartir la emoción de sus series favoritas con otros fans.

La nostalgia de la televisión juvenil llegará con Nathan Kress, recordado por interpretar a Freddie Benson en iCarly. Para quienes crecieron siguiendo las ocurrencias del famoso programa de Nickelodeon, su visita será una invitación a reencontrarse con esos recuerdos y vivir un nuevo momento junto a uno de sus protagonistas.

En el año del 20.º aniversario de High School Musical, también llegará Drew Seeley, actor y cantante que participó como voz de canto de Troy Bolton en la primera película, personaje interpretado en pantalla por Zac Efron. Seeley también encarnó a Troy en la gira High School Musical: The Concert y protagonizó Another Cinderella Story junto a Selena Gomez.

El mundo del doblaje estará representado por Alberto Bernal, actor mexicano que presta su voz a Peter Parker / Spider-Man en las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel para Latinoamérica. La música tendrá un espacio especial con Capitán Memo, intérprete de emblemáticos temas de series animadas que acompañaron a distintas generaciones en Latinoamérica.

La animación de internet sumará a Alejo y Valentina, la serie argentina creada por Alejandro Szykula, cuyos personajes y humor absurdo conquistaron a sus seguidores en la web. También será parte de esta edición Perchita, el gato creado por el dibujante y animador argentino Dylan Gálvez.

Perú Comic Con 2026 ofrecerá espacios dedicados al gaming, además de zonas de anime, artist alley, cosplay, conciertos y presentaciones lúdicas en escenario. Jugar, recorrer los stands, descubrir el trabajo de ilustradores y disfrutar de la música serán parte de un plan para compartir entre amigos o en familia, con opciones para distintos gustos y edades.