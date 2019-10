Pietro Sibille: "A cualquiera que sale en televisión se le llama 'artista'"

Síguenos en Facebook

Irónico, divertido y, sobre todo, crítico. Así se muestra Pietro Sibille, un hombre que ha sabido sobresalir en este caótico medio artístico exclusivamente por sus interpretaciones. El actor asume un nuevo reto en su carrera actoral al darle vida a cuatro personajes en la obra "El misterio de Irma Vap".

Es la primera vez que interpretas a un personaje femenino. ¿Cómo vives esta experiencia?

Es totalmente nuevo para mí. Es un reto y estoy aterrado.

¿Se necesita previamente investigación profunda para la construcción de un personaje?

Absolutamente. Es fundamental conocer el tipo de persona que puede ser, en el caso de que fuera real. En esta obra he vuelto a ver películas viejas de terror.

¿Te incomoda que la gente te recuerde a personajes como Santiago, Misterio o Mandril?

No. Me siento muy agradecido de que reconozcan mi trabajo en “Días de Santiago”, “Misterio” o “La Gran Sangre”. Nunca los voy a menospreciar, porque forman parte de mi carrera y me dieron mayor popularidad. Además, “Días de Santiago” es de esas pocas películas de las que me siento orgulloso.

¿La has vuelto a ver?

Hace tiempo que no la veo, pero es la que más he visto: eso significa unas 4 o 5 veces.

¿Eres de los que suele ver sus trabajos para autocriticarse?

No. Hay películas en las que he participado que nunca he visto, porque no me gusta verme en pantallas.

¿Un formato como "Misterio", que mostraba la realidad sin censura de la sociedad, funcionaría actualmente en TV?

No, porque los canales cada vez apuestan menos por historias buenas. Saben que poniendo a unos cómicos haciendo un programa de mier... o uno de chismes van a ganar más plata. Series como esas ya no tendrían cabida en estos tiempos.

¿Sueles ir al cine para ver el trabajo de tus compañeros?

Voy muy poco al cine, porque es insoportable ver cómo la película se ha vuelto solo un pretexto para comer canchita (risas). No me siento muy cómodo. A mí me gusta ver mi película en mi sillón con una copa de vino.

¿Por qué crees que a los actores se les relaciona con la farándula?

Son dos cosas distintas. Creo que la carrera del actor inspira respeto, pero a veces confunden y ahora llaman "artista" a cualquiera que sale en la televisión haciendo estupideces. Yo jamás me llamo "artista", porque la palabra está prostituida. Un actor no está buscando un escándalo.

¿Qué significa para ti ser un artista?

Alguien que trabaja seriamente con su sensibilidad y crea cosas bellas, como el arte.

¿Te molestó el ingreso de los "chicos realities" a las series?

Nosotros hemos estudiado para ejercer nuestro oficio, entonces puede chocar que alguien no preparado ingrese por su cara bonita.

¿Cómo es tu relación con las redes sociales?

Las odio, no me gustan; pero sé que son necesarias para publicitar nuestros trabajos, y hago lo que puedo. En tres días, he hecho tres publicaciones; es un montón. Estoy cumpliendo (risas).

No puedo terminar la entrevista sin preguntarte ¿"sin orden nada existe"?

(Risas) Es una frase genial del verdadero Santiago, y también la aplico: sin orden nada existe.

Perfil

Actor peruano

En el 2004, ganó el premio a Mejor Actor en el Festival de Cine de Lima, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, el Festival Internacional de Cine de Bratislava, entre otros, por la cinta "Días de Santiago", dirigida por Josué Méndez.