Poly Ávila denunció que fue drogada en una fiesta de chicos reality (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Poly Ávila, la exintegrante de Combate, utilizó sus redes sociales para denunciar la mala experiencia que le tocó vivir en una reunión en la que estuvieron presentes muchos chicos reality. La modelo argentina confirmó que en dicha fiesta fue drogada.

Como se recuerda, fue André Castañeda quien contó que una amiga suya -hoy se sabe que fue Poly- la llamó desesperada para que la recoja de una fiesta debido a que de un momento a otro comenzó a sentirse muy mal de salud.

A través de una serie de videos publicados en Instagram, la modelo dio detalles de lo sucedió aquella noche. Contó que todo ocurrió el 26 de enero durante una reunión a la que asistió con amigos y donde se encontró con gente que conocía y otras que no.

En determinado momento de la celebración, Poly indicó que empezó a sentirse mal, por lo que decidió llamar a André para que la fuera a buscar.

“El viernes 26 enero fui a una reunión, a una parrillada con amigos, donde había gente conocida y gente que no conocía. Donde en un momento me empecé a sentir muy mal. Me asusté. Me contacté con André para que me vaya a buscar. Me hice un examen toxicológico donde dio positivo en anfetaminas. No sé quién fue. No sé en qué momento pasó", sostuvo la argentina.

Asimismo, reveló que no hizo la denuncia de manera inmediata porque primero quiso conversar con su abogado para que le indique cómo actuar en estas circunstancias.

“... porque claramente una no sabe qué es lo correcto, qué no lo es. No sabe si la van a juzgar, pero ya estamos con mi abogado con el tema legal. Nadie más que yo quiere encontrar a la persona que hizo esto...”, agregó.