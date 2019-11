"Preocúpate por tu felicidad, o ya no la tienes": Karla Tarazona explota contra Janet Barboza

Las conductoras de televisión Karla Tarazona y Janet Barboza protagonizaron un intercambio de palabras en 'Válgame' luego de que se hayan revelado conversaciones de WhatsApp de la expareja de Christian Domínguez.

"Creo que los WhatsApps no deberían exhibirse de forma pública, pero al mismo tiempo creo que tengo que reconocer que me da mucha alegría que una compañera, una amiga como es Karla Tarazona, esté feliz, enamorada y conociendo a alguien. Por qué no alegrarnos por la felicidad de nuestros compañeros", expresó Barboza.

A Tarazona no le gustó que se exhiban sus chats en televisión nacional y le envió una indirecta a su compañera de conducción.

"Por qué no te alegras por tu felicidad, o será que ya no la tienes", manifestó. Katy Sheen se mostró sorprendida por lo que dijo su compañera y preguntó: "¿Por qué le has dicho que no tiene felicidad Janet, quiere decir que está pasando por un mal momento?"

"Claro, porque en vez de pregonar felicidad ajena, pregona tu felicidad y lo feliz que eres con tu pareja", respondió Karla Tarazona. "Cómo no le va a chocar si el enamorado en el lugar que se sienta lo único que hace es quejarse", agregó.

Asimismo, Janet Barboza contestó a Tarazona y dijo que en ningún momento su intención era ofenderla, sino hablar de los buenos momentos que está pasando.

"Yo estoy hablando de buenos momento y tú estás sacando aquí, sobre la mesa y en televisión nacional, cosas muy íntimas que no son felices", señaló.

"Hay que vender la felicidad, aunque tu felicidad parece que se está acabando", siguió diciendo Karla Tarazona.