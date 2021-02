La actriz Priscila Espinoza, quien da vida a “Rapunzel” en la telenovela “Princesas”, afirma que su personaje ha logrado inspirar a muchas chicas a ser perseverantes y seguir sus sueños. “Creo que Rapunzel ha logrado sensibilizar bastante a muchísima gente, y eso era lo que se buscaba, tratar de representar a una mujer real, con una discapacidad física para generar esa empatía en las demás personas”,

La adaptación de las otras tres princesas de esta novela guardan mucho parecido con los cuentos originales, pero en tu caso se ha tenido que trabajar con una propuesta más compleja...

Las versiones de Rapunzel siempre muestran a mujeres fuertes y, en este caso, se ha mantenido esa esencia, pero para adaptarla a un encierro han puesto a unos padres súper sobreprotectores. De hecho, es la princesa que más se aleja de la historia original, pero eso también ha hecho muchísimo más rico el personaje. Estoy segura que ha generado empoderamiento en muchas mujeres.

¿Qué tal la química de trabajo con Nacho Di Marco?

Es de las personas más maravillosas con las que me ha tocado trabajar, es un chico súper dedicado y apasionado con lo que hace, y ese compromiso hace que el trabajo sea mucho más llevadero. Nos hicimos muy amigos fuera de cámaras y hemos podido compartir una amistad que ha hecho que la química fluya de manera natural en las escenas.

¿El novio no se pone celoso por las escenas románticas?

Cuando grabé “Princesas” estaba soltera, así que no tenía que rendirle cuentas a nadie. Ahora sí estoy enamorada, pero mi novio es súper comprensible con todo lo que me tenga que tocar en el mundo actoral, y no hay nada de celos.

Y si fuera el caso…

Si alguien me pone trabas, primero está a lo que me dedico en la vida: la actuación.

¿En algún momento, una expareja ha querido limitar tu crecimiento actoral al pedirte que no hagas escenas románticas?

Felizmente, no. En mis relaciones anteriores siempre hemos puesto las cartas sobre la mesa antes de llegar a algo más serio. He tenido la suerte de que no me ha tocado ningún “celosín” que me haya sacado de mis cabales.

Aunque a veces los celos son inevitables…

Sí, de hecho, yo también he tenido celos pero mientras se controlen y no lleguen a generar una pelea o una gran incomodidad, todo se puede manejar.

¿Tu novio también es actor?

No. Yo ya aprendí que con actores y músicos no: loco con loco no va. Mi novio es arquitecto, es totalmente ajeno al medio artístico, -aunque tiene su vena artística como hobby-, y es muy curioso de conocer mi carrera, se interesa muchísimo y he recibido bastante apoyo de su parte.

¿Hay algún episodio amargo que te haya hecho tomar esa decisión y vetar a los actores y músicos de tu vida sentimental?

Están todos de cabeza. Los actores somos personas que a veces nos juega en contra el ego, los artistas luchamos constantemente para manejarlo, aparte que somos muy sensibles, entonces es bien complicado comunicarnos.

¿Alguna otra reflexión?

Somos muy caóticos. Por eso, para la vida personal necesitamos a una persona mucho más calmada, no tan histriónica, y que nos ponga los pies sobre la tierra. Ahora estoy con una persona que maneja la paciencia de los dioses.

¿Hay planes más serios con tu novio?

La verdad que eso del matrimonio e hijos no lo estoy pensando ahora, pero sí pienso en una relación seria, formal, y definitivamente con este chico estamos encaminados en eso, pero es muy pronto para hablar de compromisos.

Priscila Espinoza Chocano

26 años. Conductora de TV y actriz de telenovelas. Ha tenido participaciones pequeñas en diversas ficciones de la televisión peruana, y “Princesas” es su primer protagonico.

