El Mundial de Qatar 2022 culminó su etapa de octavos de final y, desde el 9 de diciembre, ocho selecciones se medirán en la cancha para lograr su pase a la semifinal en busca de llevarse a casa la ansiada Copa del Mundo.

Latina Televisión, el canal encargado de la transmisión del Mundial en Perú, informó que no transmitirá todos los partidos de los cuartos de final, y que serán solo tres cotejos los que el público podrá ver EN VIVO a través de su señal.

“De cara a la fase final del Mundial, a través de nuestros canales estamos comunicando que se emitirán en directo 5 de los 8 partidos de octavos de final, 3 de los 4 de cuartos, y también las dos semifinales, el partido de tercer y cuarto puesto, y la final”, se lee en el último comunicado de la casa televisora.

¿Qué partidos se transmitirán EN VIVO?

Víctor Pacheco, periodista de Latina Televisión, confirmó -a través de su cuenta de Twitter- que la televisora no transmitirá en vivo y en directo el encuentro entre Brasil vs. Croacia, programado para el 9 de diciembre. Coki González hizo lo propio esta mañana, durante el partido España vs. Marruecos.

El público peruano sí podrá disfrutar los choques entre Argentina vs. Países Bajos, este 9 de diciembre, y Marruecos Vs. Portugal e Inglaterra Vs. Francia el 10 de diciembre, y de manera gratuita, por la señal de Latina TV.

A continuación, te dejamos el calendario actualizado del Mundial Qatar 2022:

● Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

● Semifinales: 13 y 14 de diciembre

● Cuarto y tercer puesto: 17 de diciembre

● Final: 18 de diciembre

SANCIÓN DE INDECOPI:

La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi impuso el último 1 de noviembre una medida cautelar y ordenó a Latina Televisión el cese preventivo e inmediato de la difusión de todos los anuncios publicitarios relacionados con el Mundial de Qatar 2022.

La comisión tomó esta decisión por unanimidad, teniendo en cuenta que la Copa del Mundo se viene desarrollando y que los consumidores seguirían viendo defraudadas sus expectativas, al no poder ver en vivo ciertos partidos, a pesar de la campaña publicitaria desplegada por la casa televisora.

La medida se suma al inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra Latina, por haber difundido presunta publicidad engañosa, que daría a entender que transmitiría “en vivo” todos los partidos de Qatar 2022, ya sea mediante su canal de señal abierta o por su aplicativo, cuando ello no sería cierto, debido a que la mitad de los partidos se transmitirían en diferido mediante su aplicativo.

Indecopi indicó que, de corroborarse la difusión de presunta publicidad engañosa por parte de Latina, la Comisión está facultada para imponer una sanción de hasta 700 UIT (unidades impositivas tributarias), equivalente a S/ 3′220.000.

Pronunciamiento de Latina TV:

En medio de la ola de críticas, Latina emitió un comunicado lamentando el malestar generado a sus televidentes “por las posibles dudas sobre los partidos del Mundial que se iban a transmitir en vivo, ya que las comunicaciones emitidas pudieron ser más claras aún”.

“En Latina hicimos un gran esfuerzo para adquirir el paquete de derechos de los partidos porque somos conscientes de que el Mundial de fútbol es un evento muy relevante y queríamos que todos los peruanos pudieran verlos sin necesidad de pagar”, se lee en el documento.

Comunicado de Latina sobre la transmisión del Mundial.

