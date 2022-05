El popular cómico Miguel ‘Chato’ Barraza ya no quiere saber nada de su hijo Roberto Barraza, quien tiene problemas de adicción a las drogas, según dio a conocer el propio humorista. El último martes, el hombre de 30 años fue detenido por presuntamente robarle el celular a una joven y esta no sería la primera vez que está en el ojo de la tormenta.

En las imágenes difundidas por ‘Amor y fuego’ se ve el momento de la intervención, donde los serenos lo tienen reducido en el suelo y luego lo suben a la tolva de la camioneta del serenazgo para llevárselo a la comisaría de Petit Thouars.

Ya no quiere saber nada de su hijo

En la emisión del programa “Magaly Tv: La firme”, se difundió un video donde las cámaras y Roberto Barraza van en busca del ‘Chato’ Barraza, quien se niega a hablar con ellos.

“No quiero hablar con nadie. Ni con él, ni con nadie. Ya tiene sus años y punto”, aseveró el cómico.

“Su padre ya no lo quiere ni ver, él dice que ha sufrido tres ataques cerebrales y que un cuarto no quiere. Además, este chico padece de epilepsia. Es un chico que va a morir joven si no se aleja de la droga”, señaló Magaly Medina.

Hijo de Miguel ‘Chato’ Barraza fue detenido por presuntamente robar un celular y su padre ya no quiere verlo | VIDEO

Pidió ayuda para su hijo

En abril del 2019, el ‘Chato’ Barraza acudió al programa ‘Andrea’ de ATV, junto a su expareja Paulina Barreda, para solicitar apoyo profesional para rescatar a su hijo Roberto Barraza de la adicción de las drogas.

Según Barraza, él se descuidó en la crianza de su hijo por sus constantes viajes como artista nacional. “Podría ser un descuido de ambos (por él y la madre de su hijo), me dedicaba mucho a los viajes, me iba al extranjero por mi propio trabajo y descuidé a mi hijo. (...) Como le faltó el calor de hogar, de repente se juntó con malos amigos y eso fue tal vez la razón”, explicó.

El cómico también contó que su hijo consumía distintas sustancias y ello le preocupaba como padre de familia. “Comenzó con la marihuanita, pero después comenzó a consumir cosas un poco más fuertes: cocaína, pasta y ahora está con eso del crack. Es una maldad que se mete uno al cerebro”, narró.

El cómico peruano se presentó en el programa “Andrea” de ATV junto a su expareja para solicitar apoyo para su hijo de 29 años.

Intentó escapar de centro de rehabilitación

El jueves 6 de mayo, Roberto Barraza fue detenido por ingresar a una vivienda en el distrito de San Martín de Porres, junto a otro hombre, en su intento por escapar de su centro de rehabilitación.

Las imágenes de la detención fueron difundidas por el programa “Magaly TV: La Firme”, donde se logró observar que Roberto Barraza fue detenido por miembros policiales tras ocasionar daños materiales en la vivienda aledaña a su centro de rehabilitación.

“Fue llevado a la comisaría de San Martín de Porres por el delito contra la libertad y violación a domicilio, seguido de daños materiales”, se señaló en el informe.

TROME | Hijo de Miguel Barraza intentó fugar de centro de rehabilitación

Se negó a responder pregunta sobre su hijo

En febrero de 2020, el cómico participó “El valor de la verdad”, donde respondió preguntas muy personales, sin embargo, evitó contestar a una relacionada a su hijo.

Fue la pregunta número 14 cuando Beto Ortiz le consultó: “¿Estuvo tu hijo detenido por vender drogas?”. De inmediato, Javier Santagadea, amigo del cómico que estuvo acompañándolo esa noche, presionó el botón rojo.

La pregunta fue hecha en referencia a que, en 2018, Roberto Barraza fue detenido por la Policía Nacional del Perú por, presuntamente, comercializar sustancias ilícitas.

