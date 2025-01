A los 82 años falleció el último romántico en la era musical. Leopoldo Dante Tévez, más conocido en el mundo artístico como “Leo Dan” dejó de existir dejando un hondo dolor entre sus fans y los amantes de la buena música de décadas pasadas.

En Piura, existe un personaje muy querido y un gran imitador del cantautor argentino desde hace 20 años. Se trata de Ramis Paiva Correa, llamado “Leo Dan Piurano”, quien lleva más de 30 años como mototaxista, oficio que combina cantando e imitando al divo de la música romántica.

“Soy conductor de mototaxi, es una competencia fuerte que te da solo para comer, pero gracias a Dios combino todo esto imitando a Leo Dan, me he ganado el cariño de todos los que me escuchan ya que gracias a mi talento y a mi voz me reconocen como Leo Dan Piurano ”, nos dice el emulo.

RECUERDOS

Aunque se siente triste y melancólico tuvo palabras para expresar lo que siente tras enterarse de su fallecimiento, “ Leo Dan con sus canciones que no pasarán de moda dejó una huella imborrable en cientos de parejas de su época era el último cantante romántico en el mundo que unía corazones . Leo Dan a muerto, pero siempre vivirá en mí, agradezco a Dios por imitarlo casi a la perfección”, nos dice Ramis, mientras unas lágrimas corren por sus mejillas.

Para el imitador, este cantante fue una persona que dio mucho a la música, “tengo un sentimiento al cantar sus canciones, hay que tener talento y un buen tono de voz para interpretar sus temas. Imitarlo cambio mi vida, yo no era nada, nadie me conocía, él vino a ser un gran complemento para mi y para mi familia, dio un vuelco grande en mi vida ”.

De como le nació ese gusto, señala, “yo siempre imitaba a otros cantantes y un día sin darme cuenta me pidieron un tema de él y le gustó a la gente y fue Pablo Chiroque, que llevaba las caravanas artística de la municipalidad quien me bautizó como “Leo Dan Piurano” y así me anunciaba en los programas y en la peñas donde actuaba.

También nos dice que le halaga que lo llamen así, pues reconoce que tiene esa voz impactante para hacerlo, “creo que Dios me premió con ese talento. Hago presentaciones esporádicas, canto en la peña Gustito Piurano de los Hermanos Timaná y de vez en cuando una actuación en aniversario de distritos y por las noches, mi voz se deja escuchar en las calles (avenida Grau). No chorrea, pero al menos gotea para vivir tranquilamente ”.

HOMENAJE

Para Ramis Paiva todas las canciones de Leo Dan son importantes, “pero para mí la más grande es “Mary es mi amor”, ese tema duró un año en el ranking musical en las radio Grau y San Francisco, como no olvidar esas épocas. Quizás más adelante le haga un especial con sus mejores canciones, como un homenaje por su fallecimiento ”, enfatiza.

Ramis Paiva Correa, es natural del distrito de La Unión, estudió en el colegio Hermanos Meléndez, está casado con doña Dora Alvarado de Paiva quien le ha dado dos hijos Lucero y Ramis, que son su querer. Exjugador de fútbol del Olimpia FC. aún le da a la redonda en el equipo máster.

Mientras en Argentina, su tierra natal, los familiares de Leo Dan invitaron a los fanáticos y a todas aquellas personas que “fueron tocados por su legado” a celebrar con amor, música y vida. Su partida causó sorpresa en el mundo de la música, que ya no lo verán nunca más en los escenarios.

Fue un ícono de la música popular, logró conquistar la industria musical iberoamericana desde la década de los ´60, durante la época de “la Nueva Ola”, dejando un legado de más de mil canciones compuestas y la impresionante cifra de 40 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera.