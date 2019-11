Raysa y Sirena Ortiz, actrices y modelos "Teníamos claro que en el Perú entrar a una serie era difícil"

Síguenos en Facebook

Cuando estaban a punto de darse por vencidas en el mundo de la actuación, un casting iluminó sus caminos, y aunque al inició una de ellas no quiso ir, decidieron darle una última oportunidad a su sueño. Meses después, y sin pensarlo, se convirtieron en las engreídas de una de las series más exitosas de señal abierta: "De vuelta al barrio". Con tan solo 24 años, las gemelas Raysa y Sirena Ortiz nos cuentan sus experiencias en este mundo televisivo que todavía sigue siendo nuevo para ellas.

¿Cómo surge el interés por la actuación en ambas?

Sirena (S): Desde muy pequeñas, pero recién estudiamos actuación a los 16 años junto con el colegio.

Raysa (R): Gracias a mi abuelita, que nos impulsó y nos pagó las clases de actuación.

S: Luego seguimos con comerciales, porque teníamos claro que aquí, en el Perú, entrar a una serie era difícil.

R: A menos que seas conocido desde muy niño.

Si ya estaban enfocadas a la publicidad, ¿cómo llega "De vuelta al barrio"?

S: Para esto, yo ya no quería hacer castings, porque ya no tenía fe en ellos.

R: Sí, es que íbamos a muchos y sabíamos que entrar a una producción iba a ser difícil.

S: Pensábamos que era para un papel pequeño, como lo que hicimos en "Al fondo hay sitio"; pero Raysa me animó y hasta me pagó el taxi (risas). Pasamos la prueba y, cuando ella salió, me dijo: “Ya, Sirena, una de las dos tiene que salir en la serie”.

¿Entonces ambas postulaban para un mismo personaje?

R: Sí, no existía todavía la idea de que hayan gemelas en la serie. A Gigio (director de "De vuelta al barrio") le gustó mucho la actuación de Sirena, y el jefe de casting dijo: “Ella tiene su gemela, podríamos armar algo”, así fue como nacieron Sara y Estela, que por cierto sí existen. Estela es la esposa de Gigio, y Sara es su cuñada.

¿Sienten que ahora las producciones están apostando más por los jóvenes actores?

S: Hace tres años pensábamos que era complicado entrar por ser nuevas, pero ahora siento que están dando más oportunidades.

Fernando Luque dejó la serie para empezar nuevos proyectos y "De vuelta al barrio" le ocupaba mucho tiempo, ¿han pensado en algún momento dar un paso al costado?

R: Por mi parte, no. Aunque sí es fuerte, porque a veces no te da tiempo ni de ver a tu familia; pero creo que eso es parte del sacrificio.

Tienen muchos seguidores en redes, ¿se consideran influencers?

R: Sí, lo somos, y no tenemos problema en decirlo.

S: Además, bajo ese título te contratan las marcas, no como actriz. Por ejemplo, venimos trabajando ya dos años con Skechers.

Ahora, están buscando ganarse un lugar dentro de la música…

R: Es un rubro muy fuerte, porque hay mucha competencia, pero estamos preparándonos. A mí me gusta cantar, es una de mis pasiones.

¿Están preparando ya un single?

R: Sí, tuvimos una colaboración a inicios de año, pero ahora queremos algo muy nuestro.

S: Estamos preparando algo con mucho cariño para que vean otra faceta.

¿Cuáles son sus proyectos para el 2020?

S: La música, y sobre "De vuelta al barrio" no sabemos todavía porque no nos han confirmado otra temporada.

Perfil

Raysa y Sirena Ortiz, actrices, modelos y cantantes

Las gemelas nacieron el 10 de agosto de 1995. En 2014, tuvieron una breve aparición en "Al fondo hay sitio". En 2017, iniciaron la grabación de "De vuelta al barrio" con los personajes de Estela y Sara.