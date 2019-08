Rebeca Escribens revela por qué se ausentó de la televisión esta semana (FOTO)

Síguenos en Facebook

Rebeca Escribens reveló el motivo de su ausencia durante la semana en el bloque de Espectáculos del noticiero de América Televisión.

La presentadora de televisión dijo que aunque no le gusta dar explicaciones sobre su vida, se vio comprometida a contar por respeto lo que le sucedió.

Rebeca Escribens se encuentra en Italia para celebrar el cumpleaños de su ahijada, quien tiene 3 años de edad. Además contó que aprovechó su viaje para reencontrarse con con cinco de sus amigas de la infancia.

"Para todos los que preguntan dónde estoy. Aquí, con Daliarebeca. Y es que por respeto a todos los que siguen en América espectáculos debo contarles el por qué de mi ausencia esta semana, aunque nunca me ha gustado dar explicaciones a nadie de lo que hago con mi vida. Llegué hasta Italia para celebrar el cumpleaños número 3 a mi ahijada. A juntarme con 5 de mis amigas. Aquellas con las que aprendí, desde agarrar un lapicero hasta preparar un ensayo y rompernos la cabeza con la física en el colegio", escribió la conductora de televisión.

La popular 'Doña Rebe' contó que estar al lado de la pequeña le hace sentir muy feliz y que la próxima semana ya estará de regreso. Por lo que agradeció a Silvia Cornejo y al canal por el reemplazo.

"Bueno, abrazar a esta niña significa muchísimo para mí. Es la hija que no tengo y verla me llena algo, ¿no sé qué? Pero me hace muy feliz, ¡conectamos! Por otro lado, tengo una familia hermosa, el mejor esposo del mundo, dos hijos que me hacen babear y sentir muy orgullosa. La próxima semana estoy con ustedes!!! Gracias Silvia Cornejo por ser tan generosa. Gracias America televisión por permitir que mis locuras y sueños se cumplan", señaló.

