En la última edición de “Reinas del Show”, Gisela Valcárcel cuestionó la amistad que hay entre Jossmery Toledo y Paula Manzanal, sobre todo cuando la primera fue enamorada de Fabio Agostini y Manzanal es la actual pareja del modelo español.

En un inicio llamó a Toledo al escenario para conversar con Manzanal sobre la conversación que ambas tuvieron en los ensayos.

Es ahí donde Jossmery señaló que no cree que Manzanal y Agostini tengan una relación larga. “Yo creo que sí, muy pronto (terminarán), ya que están de moda los videntes, también soy vidente”, bromeó.

“Casi nunca hablamos de Fabio, creo que ya te he dejado en claro que él está conmigo. Ahora tenemos encontrarle un nuevo novio (a Toledo) para que deje de pensar en Fabio”, comentó la modelo.

Sobre el video de ambas en los ensayos, Toledo señaló que no sabía que estaban grabando. “Paula siempre me dice ‘Jossmery vamos a viajar juntas’, pero no puede haber un novio, un tercero”, cuestionó sobre el pedido de Manzanal, ella señaló que Agostini le daría permiso.

“Estos son tiempos modernos”, aseguró Valcárcel.

