Johanna San Miguel fue protagonista de un divertido momento en la reciente edición de “Esto es Guerra”. La ‘Mamá leona’ terminó con el rostro embarrado de crema pastelera por error durante el juego “Escalera del saber”.

Todo ocurrió cuando Patricio Parodi le tiró un tortazo en la cara a Facundo González. Un mal cálculo hizo que el ‘Pato’ terminara manchando en el rostro a la conductora del reality, accidente que fue aprovechado nada menos que por Renzo Schuller.

El conductor de “EEG” increpó a la actriz por su blanda reacción por tratarse de un integrante de los “Guerreros”. Tras su reclamo en vivo, Renzo sorprendió a su compañera al mancharla con crema pastelera frente a cámaras.

Johanna San Miguel no salía de su asombro y aunque tomó la broma pesada con humor no pudo evitar comparar al popular ‘Shu Shu’ con Gian Piero Díaz, ex conductor de “Esto es Guerra”.

“Yo soy una actriz, conductora respetable que su personaje se llamaba ‘Queca’ y era bien chévere, después vino a ‘Esto es Guerra’ y mucha gente me odia, pero no me importa. Esto nunca me habían hecho en mis 67 años de carrera artística, Gian Piero (Díaz) nunca se hubiera atrevido a hacerme esto”, señaló la presentadora del reality.

