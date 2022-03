El último jueves 3 de marzo, Residente y Bizarrap estrenaron “Music Sessions número 49″, una canción cuya letra contiene una fuerte crítica hacia el colombiano J Balvin. Ante esto, diversos artistas internacionales se han pronunciado, entre ellos, Ricardo Montaner.

El intérprete de “Déjame llorar” y “Tan enamorados” utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la canción de Residente y Bizarrap, a la que calificó como una “masacre innecesaria”.

“He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente (hizo) con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, empezó en sus tuits.

Ricardo Montaner se pronunció vía Twitter sobre la "tiradera" de Residente a J Balvin. (Foto: Captura de Twitter)

En sus mensajes, Montaner intentó mantener una posición neutral sobre el tema; sin embargo, dejó entrever que la canción lo único que logra es perjudicar a J Balvin y su carrera. Por eso, el intérprete hizo un llamado para que sus colegas pongan punto final a su rivalidad.

“El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores ,yo te invito Residente a un abrazo enorme ,a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…”, señaló.

“Algún día entenderán que no era necesario haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca. Dense un abrazo queridos… no hace falta tanto frío… los quiero, Ricardo”, finalizó Montaner.

Como se recuerda, la polémica entre Residente y J Balvin viene desde hace varios meses, cuando intercambiaron comentarios tras el anuncio de los nominados a los Latin Grammy 2021. En aquel entonces, el colombiano se mostró en desacuerdo porque no se consideraron a intérpretes del género urbano, a lo que el puertorriqueño respondió duramente.

